Рыночным торговцам дали еще три года на покупку касс в Грузии

5 дек. 19:45

Власти Грузии решили еще раз отложить введение обязательных кассовых аппаратов на рынках, об этом сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.

Изначально все рыночные торговцы должны были обзавестись ими с 1 января нынешнего года, позже срок перенесли на год.

"Обязательство по использованию кассовых аппаратов на рынках, которое предполагалось ввести с 1 января 2023 года, будет отложено на 3 года", - цитирует Хуцишвили Sputnik Грузия.

Соответственно, на то же время откладывается и вступление в силу системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех, у кого не окажется кассового аппарата.