Тоннель к будущему курорту "Мамисон" готов в Северной Осетии

5 дек. 19:27

В Северной Осетии построен тоннель к курорту "Мамисон", написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Строители тоннеля, ведущего к будущему курорту "Мамисон", передают привет! Они сегодня завершили работы по реконструкции, и скоро мы официально откроем объект", - пояснил он.

По словам Меняйло, тоннель отвечает всем требованиям к пассажирским перевозкам, движение по нему полностью безопасно. Напомним, тоннель был пробит в 1980 году при строительстве Зарамагской ГЭС, однако он создавался как технологический, так что ни по габаритам, ни по техническому оснащению не подходил для пассажирского транспорта.