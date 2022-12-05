РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Чавушоглу надеется на разумность правительства Армении

Чавушоглу надеется на разумность правительства Армении

Остается надеяться, что власти Армении все же последуют голосу разума и воспользуются транспортными коридорами, которые пройдут и по ее территории, заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на мероприятии по вопросам предпринимательства и гуманитарной внешней политики Анкары.

Дипломат напомнил, что Ереван понял: достичь стабильности, удерживая азербайджанские земли под оккупацией в течение 30 лет, невозможно.

"Турция и Азербайджан протянули руку мира. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор, обсуждения должны быть ориентированы на результат", - отметил министр.

1365 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version