Чавушоглу надеется на разумность правительства Армении

5 дек. 18:58

Остается надеяться, что власти Армении все же последуют голосу разума и воспользуются транспортными коридорами, которые пройдут и по ее территории, заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на мероприятии по вопросам предпринимательства и гуманитарной внешней политики Анкары.

Дипломат напомнил, что Ереван понял: достичь стабильности, удерживая азербайджанские земли под оккупацией в течение 30 лет, невозможно.

"Турция и Азербайджан протянули руку мира. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор, обсуждения должны быть ориентированы на результат", - отметил министр.