Газпромбанк запустил для физлиц переводы в юанях

5 дек. 18:43

Газпромбанк начал выполнять денежные переводы для физических лиц в юанях со своих счетов на счета физических и юрлиц в любой другой банк в РФ или за границей, такое сообщение распространила кредитная организация.

Ранее розничные клиенты банка могли совершать переводы в российских рублях, американских долларах и евро.

Комиссия за перевод равняется 3% от его суммы для розничных клиентов и 1% для VIP и Private banking.

Послать перевод в юанях можно в офисах Газпромбанка, открыв текущий счет в юанях и дав реквизиты счета получателя.