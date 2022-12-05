Декабрь 2022 – инвесторы на распутье

2 декабря Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, основная задача которого обозначена в информации, размещенной на сайте ведомства, где указывается, что "ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях усиливается роль финансового рынка".

С этим заявлением можно полностью согласиться. И в части поиска внутренних резервов, да и в отношении срочной необходимости повышения финансовой грамотности наших граждан. На фоне введения "потолка" цен на российскую нефть и крайне неочевидной ситуации на валютном рынке инвесторы активно пытаются найти оптимальную модель для вложения средств, стремятся максимально учесть любые возможные риски. Однако глобальная турбулентность на международной арене препятствует поискам "тихой гавани" для консервативных вложений, а введение новых санкций практически сразу оказывает влияние на психологическое состояние вкладчиков банков и владельцев валютных накоплений. Многие простые граждане все еще предпочитают хранить деньги под подушкой.

Между тем разумные альтернативы есть, но их не так уж и много. Откровенно прокомментировал текущую ситуацию персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Артур Беджанов: "Главную задачу можно сформулировать так: как не потерять или потерять не так много". С начала года активные дискуссии разворачиваются вокруг перспективности золота, криптовалют и юаня.

Объем торгов юанем на Мосбирже существенно вырос в условиях дедолларизации страновых торговых расчетов. Крупнейшие российские эмитенты с августа разместили девять выпусков облигаций, деноминированных в китайской валюте. Подросла и доходность рынка юаневых облигаций, а объем его достиг уровня в 40 млрд. юаней.

Еще в июле 2022 Россия вошла в топ-3 государств по использованию юаня в международных расчетах, хотя в марте отсутствовала в этом рейтинге, а в мае мы занимали в нем только седьмое место.

Однако, как отмечают эксперты РБК, спрос на китайскую валюту сдерживает осторожность китайских банков и ряда компаний в отношении российского бизнеса: пока сложно говорить о юане как полноценной альтернативе доллару и евро. Также необходимо заметно расширить доступность юаня и спектр инструментов в китайской валюте. Депозитные ставки, открытые в юанях, колеблются в диапазоне – 2%-1,8% годовых. Это крайне мало.

Криптовалюты остаются перспективным, но максимально рискованным вариантом. Тем более, что власти России еще только выстраивают собственную стратегию контроля над этим сложным рынком. Психологически важной датой в этом плане станет 19 декабря, когда Минфин и ряд других ведомств должны исполнить поручение главы правительства по формированию согласованной позиции по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах.

До тех пор, пока кабмин не определится с комплексом сложных правовых вопросов, любая новость о проблемах крупных международных криптобирж будет больно бить по карману криптоигроков, в том числе российских.

Похоже, что внутри правительства есть определенные противоречия по данному вопросу. Еще в феврале Минфин внес законопроект о регулировании рынка криптовалют и операций с цифровыми активами через российские банки.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, россияне открыли около 12 млн криптовалютных кошельков, в которых хранится виртуальная валюта на сумму около 2 трлн рублей. Михаил Мишустин публично заявил, что по некоторым данным, сумма накоплений в криптовалютных кошельках россиян может превышать 10 трлн рублей.

Однако в мае премьер достаточно четко обозначил, что правительство России выступает против признания криптовалюты в качестве средства расчётов. Максимум, для внешних платежей. Что будет после 19 декабря – посмотрим.

Еще одной проблемой для рынка стало то обстоятельство, что майнинг в России стал менее выгодным для местных добытчиков криптовалюты, так как небольшие доходы не покрывают даже затрат на электричество, не говоря об окупаемости и прибыли. В общем даже оптимисты предлагают действовать на рынке криптовалют с максимальной осторожностью. Полагаю, что это вполне разумный в нынешних условиях совет.

Что касается золота, то еще в марте российский Минфин указывал на этот инструмент как разумную альтернативу валютным накоплениям. С 1 марта правительство отменило НДС при покупке инвестиционного золота (золотых слитков) для физических лиц. Ранее ставка налога составляла 20%, то есть при покупке граждане переплачивали пятую часть стоимости слитка, и при продаже золота эта переплата им не возвращалась.

Следующий шаг, который стимулировал вложения - отмена НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022–2023 гг. То есть граждане могут не платить налоги с доходов от продажи золота (Banki.ru) . Но есть фундаментальный психологический вопрос - инвестиции в золото работают в долгую, невозможно получить быструю прибыль. В нынешней ситуации напряжение в большой политике диктует обратное желание – как можно быстрее зафиксировать результат.