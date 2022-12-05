Министр: радикалы играют на теме здоровья Саакашвили, что аморально и неэтично

5 дек. 18:18

Оппозиционеры-радикалы пытаются использовать тему здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в своих политических целях, что недопустимо как с моральной, так и с этической позиции, такое мнение выразил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Он напомнил, что государство делает все возможное для поддержания здоровья осужденного политика - ему предоставляется полное медицинское обслуживание.

Глава Минюста напомнил о заявлении адвоката Саакашвили о том, что заключение о его здоровье конфиденциальным, но на самом деле ряд политиков обсуждают его и дают свои оценки.

"Это, на мой взгляд неуместно, а также не до конца морально и этично, когда эти люди пытаются ради своих политических целей использовать состояние здоровья этого конкретного человека", - цитирует Брегадзе Sputnik Грузия.