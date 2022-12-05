Криптовалюту в России легализуют в следующем году, но...

5 дек. 18:05

Криптовалюта станет легальной в России уже в следующем году, однако пользоваться ей для расчетов внутри страны будет нельзя, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума РБК "Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

"Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал", - цитирует его ТАСС.

По словам Аксакова, все согласительные процедуры по криптовалюте отрегулированы. "Могу только однозначно сказать, что ее нельзя будет использовать в РФ как платежное средство для внутренних расчетов", - предупредил депутат.

Он пояснил, что криптовалютой будут оплачивать параллельный импорт и поставки товаров в России. Более того, уточнил он, она и сейчас уже используется в зарубежным расчетах, так что здесь необходимо лишь отладить правовое регулирование.