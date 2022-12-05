Вашингтон обнародовал документ о начале действия потолка цен на нефть из России

5 дек. 17:41

Минфин США опубликовал официальное постановление о начале действия с сегодняшнего дня политики потолка цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Документ, подписанный главой ведомства Джанет Йеллен, размещен на сайте министерства.

"Министр финансов после консультаций с госсекретарем постановляет, что с 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск - ред.) 5 декабря 2022 года потолок цен на нефть из Российской Федерации должен быть установлен на уровне $60 за баррель", - сказано в постановлении.