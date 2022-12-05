Президент Азербайджана выразил соболезнования родным и близким экс-главы Дагестана Магомедали Магомедова

5 дек. 17:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким ушедшего из жизни экс-главы Дагестана Магомедали Магомедова.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Магомедали Магомедова, видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, большого друга азербайджанского народа", - говорится в нем.

Глава государства напомнил, что Магомедали Магомедов сделал "весомый вклад в развитие и приумножение традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном, в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия" между народами.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, которые сложились между Магомедали Магомедовым и Гейдаром Алиевым.

"Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах. В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования", - обратился президент Азербайджана.