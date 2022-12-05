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Россия и Азербайджан установят таможню на въезде на Лачинскую дорогу

Россия и Азербайджан установят таможню на въезде на Лачинскую дорогу

Командующий временно размещенным миротворческим контингентом РФ в Карабахе Андрей Волков сообщил, что Россия и Азербайджан договорились об установке таможни на въезде на Лачинскую дорогу.

"Мы сейчас с азербайджанской стороной достигли соглашения о создании мини-таможни, поставить специальное оборудование на нашем первом посту, которое находится здесь", - сказал он.

Волков выразил уверенность в обеспечении эффективности работы и гарантий того, что на данную территорию запрещенные грузы завозиться не будут.

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