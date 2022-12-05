Грузия продаст курорты

5 дек. 16:38

Власти Грузии продадут нефункционирующие курорты, в том числе и бальнеологические, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.

По его словам, руководство страны изучило существующее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов и разработало потенциал их развития.

"В целом в Грузии есть около 300 климатических, бальнеологических курортов и курортных мест, большая часть которых просто не функционирует. Это огромный потенциал. Мы должны вынести указанные курорты, в том числе бальнеологические, на продажу", - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Он отметила, что в ближайшем будущем планируется более детальная презентация развития курортов, а также восстановление самых популярных мест – Боржоми, Бакуриани, Казбеги, Местиа, Цхалтубо, Батуми, Кутаиси, Мцхета.

"Мы также планируем реализацию очень интересных проектов в направлении Манглиси, Сиони и Омало", - заключил премьер, добавив, что для этого в бюджете предусмотрено минимум 200 млн лари.