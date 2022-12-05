Турция приступила к бурению еще одной скважины в Средиземноморье

5 дек. 16:37

Турецкое буровое судно "Абдулхамид Хан" начало бурение скважины Tasucu-1, расположенной в Средиземном море, сообщила Турецкая государственная нефтегазовая корпорация (TPAO) в социальных сетях в понедельник.

В TPAO отметили, что продолжат работу над обеспечением энергетической независимости Турции, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Анатолийское агентство.

"Абдулхамид Хан" - это уже четвертое буровое судно, задействованное в разведке морских месторождений, его экипаж состоит из 200 человек. Поскольку это судно 7-го поколения, оно может вести работы на глубине до 12 тыс. метров. Длина судна составляет 238 метров, ширина - 42 метра, высота башни - 104 метра.