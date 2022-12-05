Названы самые популярные аудиокниги на "Яндекс Музыке" в 2022 году

5 дек. 16:20

В "Яндекс Музыке" рассказали, какие аудиокниги на платформе в этом году оказались самыми популярными, пишет "Коммерсант".

В топ-5 самых популярных аудиокниг года вошли: "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко; "Дюна" Фрэнка Герберта; "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова; "1984" Джорджа Оруэлла; "Думай медленно... решай быстро" Даниэля Канемана.

Самые популярные у слушателей жанры: нон-фикшн, научная фантастика и классическая литература.

В пресс-службе компании отметили, что в 2022 году количество ежемесячных слушателей увеличилось в три раза, а количество прослушиваний аудиокниг выросло на 40%.

"Яндекс Музыка" в этом году увеличила в два раза количество доступных аудиокниг. Сейчас в библиотеке 15 тыс произведений.