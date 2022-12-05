В Турции ожидают от Швеции дальнейших шагов по меморандуму о членстве в НАТО

5 дек. 16:12

Выдача Швецией первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (признана Анкарой террористической) на прошлой неделе - это "хорошее начало", но от Стокгольма требуется больше усилий, прежде чем Турция одобрит вступление страны в НАТО, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Reuters.

"Это хорошее начало со стороны Швеции - демонстрирует искренность и добрую волю страны", - сказал Боздаг в понедельник в интервью турецкому государственному телеканалу TRT Haber, выразив надежду, что одной экстрадицией все не ограничится.

"В соответствии с трехсторонним меморандумом с Финляндией и Швецией, эти страны должны отменить запреты на поставки оружия в Турцию, изменить свое антитеррористическое законодательство и выдать всех выдать всех лиц, обвиняемых Турцией в терроризме. Эти условия не сводятся лишь к экстрадиции", - заключил министр.

На прошлой неделе Швеция депортировала гражданина Турции Махмута Тата, который в 2015 году подал прошение о предоставлении убежища в Швеции после того, как был приговорен в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения за связи с РПК.