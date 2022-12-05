Глава МИД Азербайджана прокомментировал позицию стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

5 дек. 15:59

Ряд стран, участвовавших в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, наносят большой ущерб постконфликтному урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергее Лавровым.

"Некоторые из стран, которые имели непосредственное участие в переговорном процессе, стороны, у которых было почти 30 лет времени сделать что-то позитивное в рамках процесса, хотя ничем из этого они сегодня похвастаться не могут, сегодня очень часто, привнося внутриполитическую повестку в данный вопрос, решают свои внутриполитические вопросы, но наносят большой ущерб постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном", - указал глава азербайджанского МИД.

"Мы также видим случай, когда данный вопрос какими-то из стран привносится в международные организации. Некоторые из этих международных организаций носят чисто гуманитарный характер. Они никогда не занимались данным вопросом, они вообще по сути своей не занимаются конфликтами. То есть привнесение каких-то односторонних элементов в данные организации также является контрпродуктивным. Позиция Азербайджана в этом плане абсолютно четкая. Мы считаем, что основная ответственность лежит и должна лежать, в первую очередь, на азербайджанской и армянской сторонах. 30 лет истории конфликта также нам показали, что просто сидеть и надеяться, что кто-то вместо нас придет и решит данный вопрос, это несколько наивный подход. В первую очередь, готовность, политическая воля, видение, уважение к нормам и принципам международного права могут помочь продвигаться в этом направлении", - сообщил Байрамов.

При этом он напомнил, что Азербайджан неоднократно заявлял, что готов сотрудничать с международными акторами, которые могут иметь позитивное воздействие на данный процесс, которые являются объективными и не заинтересованными в негативном плане сторонами. "Также попытки через данный процесс пытаться искусственно увеличивать свое влияние в регионе, превращать регион в арену конфронтации с другими странами являются очень негативными. Естественно, мы понимаем, что в первую очередь от этого будут страдать непосредственно страны, вовлеченные в данный переговорный процесс. И азербайджанская позиция всегда заключается максимально в том, чтобы еще больше не усугублять, не превращать регион Южного Кавказа в элементы, площадку противостояния между большими внешними игроками", - поведал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Он также отказался говорить, смогут ли стороны заключить мирный договор в течение ближайших шести месяцев. "Прогнозы - в целом вещь неблагодарная. Тем более по такому сложному вопросу", - сказал Байрамов.