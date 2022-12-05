Почему Ованес Туманян признан патриархом армянской поэзии

Именем Ованеса Туманяна назван город на западе Лорийской области Армении, улицы, проспекты и школы буквально в каждом административном центре республики. В память о нем установлено множество памятников, в том числе в Европе. Он считается эталоном классической национальной поэзии. Его стихи переводили на русский язык Брюсов, Бальмонт и Блок.

Родился будущий поэт в семье священника Тадевоса (Тер-Тадевоса) Туманяна. Будучи сыном обаятельного, грамотного человека, умеющего разговаривать с людьми, юный Ованес не испытывал трудностей в общении и с детства привык к тому, что в их доме в деревне Дсех всегда было много гостей.

Бабушка Ованеса по отцовской линии была образованной женщиной, недолюбливала деревенскую работу, предпочитая городскую жизнь селу. Она и настояла на том, чтобы Ованес учился не при церковно-приходском приходе, а поступил в начальную школу в Джелалоглы (нынешний Степанаван). Получив пятилетнее образование, в 1883 году Туманян поступил в престижную школу Нерсисяна в Тифлисе.

Материал для будущих стихов окружал Ованеса с детства. Семья, школа, а позже работа в Тифлисском армянском народном суде и Армянском издательском союзе способствовали тому, что к концу 1880-х ему было известно множество историй из жизни армянского крестьянства, духовенства и иных сословий. Знакомые сами рассказывали ему эпизоды из жизни, которые впоследствии легли в основу многих работ автора.

Когда в 1899 году Туманян создал в Тифлисе кружок молодых армянских поэтов, композиторов и литераторов "Вернатун", у него появилась возможность обмениваться творческим опытом с коллегами по цеху и стать одной из влиятельных фигур армянской интеллигенции Тифлиса.

Туманяна ценили за простоту и правдивость сюжетов. В поэмах "Маро" (1887), "Лореци Сако" (1889) и "Ануш" (1890) он отразил образ жизни патриархальной армянской деревни с присущей ей социальной несправедливостью и отсталостью. Бедность и трудности армянского крестьянства воплотились в образе мальчика Гикора (1895). Предрассудки, обычаи жителей села, были отражены в сказках "Пес и кот", "Смерть Кикоса", "Храбрый Назар", "Невезучий Панос", "Лжец". В каждом своем сочинении автор скрупулезно детализирует приметы времени и элементы крестьянской повседневности.

Другой излюбленный литературный прием Туманяна – умение встраивать сюжет своих произведений в тот или иной хронологический период армянской истории. Читатель погружался в обилие этнографических деталей, знакомился с множеством топонимов, тем самым увлекаясь приключением героев, которые чаще всего странствуют.

В поисках своего литературного почерка, Туманян обращался ко всем формам поэзии: короткие четверостишия, небольшие произведения, стихи и значительные по своим объемам поэмы. Одновременно он определял предпочтения своих читателей, тем самым расширяя целевую аудиторию.

Герои произведений Туманяна – простые люди. Они чаще всего бедны и скромны, но убеждены, что истинным достоянием быть лишь высшие человеческие качества, а не материальное благосостояние.

Народные характеры, архетипы персонажей поэм Туманяна преданы любви и дружбе, справедливы и бескорыстны. Такой социально-нравственный ориентир в полной мере соответствовал канонам церкви. Ованес Туманян сумел сохранить имя и репутацию на рубеже смены общественно-политической парадигмы, в период революционных событий в Закавказье в 1917-1920 годах. В то время, когда многие армянские поэты оказывали поддержку тем или иным политическим движениям, в том числе и националистическим, Туманян намеренно отказался политизировать свое творчество, предпочитая уделять больше времени общественной и благотворительной деятельности. Он был убежден, что любовь к своему народу не может питаться ненавистью к другому; полагал, что любить свой народ и при этом уважать другие народы - и есть истинный патриотизм.