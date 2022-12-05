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Почему Ованес Туманян признан патриархом армянской поэзии

Мамикон Бабаян специально для "Вестника Кавказа"
Почему Ованес Туманян признан патриархом армянской поэзии

Именем Ованеса Туманяна назван город на западе Лорийской области Армении, улицы, проспекты и школы буквально в каждом административном центре республики. В память о нем установлено множество памятников, в том числе в Европе. Он считается эталоном классической национальной поэзии. Его стихи переводили на русский язык Брюсов, Бальмонт и Блок.

Родился будущий поэт в семье священника Тадевоса (Тер-Тадевоса) Туманяна. Будучи сыном обаятельного, грамотного человека, умеющего разговаривать с людьми, юный Ованес не испытывал трудностей в общении и с детства привык к тому, что в их доме в деревне Дсех всегда было много гостей.

Бабушка Ованеса по отцовской линии была образованной женщиной, недолюбливала деревенскую работу, предпочитая городскую жизнь селу. Она и настояла на том, чтобы Ованес учился не при церковно-приходском приходе, а поступил в начальную школу в Джелалоглы (нынешний Степанаван). Получив пятилетнее образование, в 1883 году Туманян поступил в престижную школу Нерсисяна в Тифлисе.

Материал для будущих стихов окружал Ованеса с детства. Семья, школа, а позже работа в Тифлисском армянском народном суде и Армянском издательском союзе способствовали тому, что к концу 1880-х ему было известно множество историй из жизни армянского крестьянства, духовенства и иных сословий. Знакомые сами рассказывали ему эпизоды из жизни, которые впоследствии легли в основу многих работ автора.

Когда в 1899 году Туманян создал в Тифлисе кружок молодых армянских поэтов, композиторов и литераторов "Вернатун", у него появилась возможность обмениваться творческим опытом с коллегами по цеху и стать одной из влиятельных фигур армянской интеллигенции Тифлиса.

Туманяна ценили за простоту и правдивость сюжетов. В поэмах "Маро" (1887), "Лореци Сако" (1889) и "Ануш" (1890) он отразил образ жизни патриархальной армянской деревни с присущей ей социальной несправедливостью и отсталостью. Бедность и трудности армянского крестьянства воплотились в образе мальчика Гикора (1895). Предрассудки, обычаи жителей села, были отражены в сказках "Пес и кот", "Смерть Кикоса", "Храбрый Назар", "Невезучий Панос", "Лжец". В каждом своем сочинении автор скрупулезно детализирует приметы времени и элементы крестьянской повседневности.

Другой излюбленный литературный прием Туманяна – умение встраивать сюжет своих произведений в тот или иной хронологический период армянской истории. Читатель погружался в обилие этнографических деталей, знакомился с множеством топонимов, тем самым увлекаясь приключением героев, которые чаще всего странствуют.

В поисках своего литературного почерка, Туманян обращался ко всем формам поэзии: короткие четверостишия, небольшие произведения, стихи и значительные по своим объемам поэмы. Одновременно он определял предпочтения своих читателей, тем самым расширяя целевую аудиторию.

Герои произведений Туманяна – простые люди. Они чаще всего бедны и скромны, но убеждены, что истинным достоянием быть лишь высшие человеческие качества, а не материальное благосостояние.

Народные характеры, архетипы персонажей поэм Туманяна преданы любви и дружбе, справедливы и бескорыстны. Такой социально-нравственный ориентир в полной мере соответствовал канонам церкви. Ованес Туманян сумел сохранить имя и репутацию на рубеже смены общественно-политической парадигмы, в период революционных событий в Закавказье в 1917-1920 годах. В то время, когда многие армянские поэты оказывали поддержку тем или иным политическим движениям, в том числе и националистическим, Туманян намеренно отказался политизировать свое творчество, предпочитая уделять больше времени общественной и благотворительной деятельности. Он был убежден, что любовь к своему народу не может питаться ненавистью к другому; полагал, что любить свой народ и при этом уважать другие народы - и есть истинный патриотизм.

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