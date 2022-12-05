Лавров рассказал о работе миротворцев в Карабахе по экологическому вопросу

5 дек. 15:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым привлечение миротворцев по вопросу экологической ситуации в зоне временного размещения российского миротворческого контингента.

"Да, мы посвятили определенное время этой теме, констатировали, что на земле, как вы сказали, представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента", - заявил он.

Также глава ведомства отметил, что "все вопросы, возникающие у наших азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающиеся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение", "Наши военные на земле этим активно занимаются", - добавил министр.