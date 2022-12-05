Байрамов рассказал о возможности создания новой ветки коридора «Север-Юг»

5 дек. 15:42

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым указал на важность проекта «Север-Юг».

По мнению Байрамова важность этого проекта ни у кого не вызывает сомнений, а в настоящее время его актуальность даже выросла. «Когда мы говорим про транснациональный транспортный транзитный проект «Север-Юг», он естественно затрагивает не только наши страны, он имеет более широкую географию. И в данное время идет очень активная дискуссия между всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы расширить возможности», - сказал он.

Глава МИД Азербайджана пояснил, что «на самом деле коридор сегодня тоже существует», однако по общему мнению, «его потенциал намного шире». «И сегодня по данному коридору перевозка грузов происходит мультимодальными путями, потому что на территории Ирана существует отсутствующий участок Решт-Астара, который, вы знаете, долгие годы обсуждается. Мне кажется, сейчас процессы развиваются более динамично, есть большая возможность, что данный процесс будет решен в достаточно краткие сроки, что позволит увеличить грузопоток», - добавил Байрамов.

Он заметил, что к проекту «Север-Юг» имеют отношение и темы постконфликтоного урегулирования в регионе. «Когда мы говорим про открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, когда мы говорим про новый транспортный маршрут, восстановление железной дороги между западными границами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении, я хотел бы напомнить, что эта дорога существовала еще в советское время. И хотел бы также напомнить, что данная железная дорога с территории Нахичеванской автономной республики имеет связь с железной дорогой Ирана через населенный пункт Джульфа. И при удачном продвижении данного маршрута это может быть еще одним ответвлением проекта «Север-Юг» и является еще одним подтверждением того, что от продвижения и прогресса по различным трекам постконфликтного урегулирования не только Армения и Азербайджан, но и все региональные страны могут получить выгоду», - рассказал министр.

По его словам, Азербайджан нацелен на конструктивное продвижение данного вопроса, эта тема обсуждается в рамках трехсторонней комиссии, которая возглавляется вице-премьерами. «Надеемся,​ что армянская сторона проявит конструктивный подход, и наконец-то будет возможно сдвинуть вопрос с мертвой точки. На территории Азербайджана, я бы хотел сказать, не дожидаясь окончательных договоренностей, Азербайджан этот проект на своей территории осуществляет. И железнодорожное полотно, и вся инфраструктура у нас строится. И в 2023 году на нашей территории она будет доведена до границы с Арменией. Дальше, как будет продолжаться процесс, естественно, будет также зависеть от того, насколько конструктивную позицию проявит армянская сторона», - отметил Байрамов.

Также он сообщил, что вопрос об использовании в республике российской системы «Мир» прорабатывается. «Относительно платежных систем и контактов между соответствующими структурами наших стран с точки зрения расширения возможностей кооперации по данной теме, как уже было отмечено, данный вопрос находится в стадии проработки», - рассказал глава МИД Азербайджана.