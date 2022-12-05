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Байрамов: Азербайджан приветствует участие России в восстановлении освобожденных территорий

Байрамов: Азербайджан приветствует участие России в восстановлении освобожденных территорий

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве сообщил, что Баку приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий страны.

Он напомнил, что в настоящее время Азербайджан активно восстанавливает территории, освобожденные от оккупации.

"С чувством удовлетворения хотели бы отметить, что в течение данного года были многочисленные миссии, визиты бизнес-представителей РФ на эти территории. Есть большое количество наработок, и мы приветствуем участие российских компаний в восстановлении освобождённых от оккупации территорий Азербайджана", - сказал он.

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