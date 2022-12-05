Лавров назвал знаковое событие года в отношениях России и Азербайджана

5 дек. 15:18

Отношения России и Азербайджана продолжают поступательно развиваться, а знаковым событием 2022 года стало подписание лидерами двух стран декларации о союзническом взаимодействии, которая задает вектор для самого тесного партнерства и сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы провели насыщенные переговоры с моим азербайджанским коллегой, которые были весьма и весьма полезными. Они отразили тот факт, что наши отношения сегодня продолжают поступательно развиваться в духе союзничества, дружбы и добрососедства», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он заметил, что трудно переоценить роль регулярного и доверительного диалога на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Они в этом году встречались шесть раз. Состоялось более десяти телефонных разговоров», - напомнил министр.

«18 ноября состоялся первый визит в Азербайджан председателя правительства РФ Михаила Мишустина, к которому был приурочен уже 11-й Российско-азербайджанский межрегиональный форум Напомню, что более 70 субъектов РФ участвуют в реализации конкретных экономических, инвестиционных, культурных, гуманитарных, образовательных и иных проектов совместно с азербайджанскими партнерами», - продолжил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что в сентябре этого года состоялся визит в Азербайджан председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. «И мы с Джейхуном Азизовичем регулярно общаемся. Я в июне имел удовольствие быть с визитом в Баку. Сегодня ответный визит наносится в РФ. И также мы встречаемся на полях различных многосторонних мероприятий, в том числе виделись в октябре в Астане на полях мероприятий СНГ», - сообщил он.

«У нас единое мнение, что знаковым событием уходящего года стало подписание 22 февраля в Москве нашими лидерами декларации о союзническом взаимодействии. Документ без преувеличения является историческим и задает вектор для нашего самого тесного партнерства, сотрудничества на долгие годы вперед», - подчеркнул Лавров.

Различными мероприятиями было отмечено 30-летие дипотношений двух стран. «В нынешнем году состоялось более 20 совместных мероприятий, которые были посвящены 30-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами. И сегодня вы стали свидетелями очередного такого мероприятия, торжественной церемонии гашения специальной, юбилейной почтовой марки и презентации сборника российско-азербайджанских документов», - рассказал он.

«Сегодня мы также подписали очередной план консультаций между нашими министерствами на 2023-2024 гг. Договорились продолжать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств на всех направлениях», - заявил министр.

Лавров отметил, что Россия – один из ведущих торговых партнеров Азербайджана. «В этом году состоялось уже 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. И за 10 месяцев нынешнего года товарооборот вырос внушительно, превысил отметку в $3 млрд. А по итогам года мы ожидаем рекордных $4 млрд объема нашей торговли. На повестке дня реализация целого ряда крупных проектов, в том числе таких важных и заметных как производство грузовиков «ГАЗ», развитие сервисного центра «Вертолетов России» и целый ряд других. Наши экономические операторы готовы самым активным образом участвовать в совместных проектах с азербайджанскими коллегами, в том числе в постконфликтном восстановлении азербайджанских территорий», - рассказал он.

«Мы высоко ценим культурно-гуманитарное, образовательное взаимодействие. Мы подтвердили нашу признательность азербайджанским друзьям за их бережное отношение к русскому языку, к культуре. Будем и далее укреплять культурные, образовательные связи и укреплять связывающее нас общее языковое, образовательное пространство», - добавил глава российского МИД.

По его словам, на встрече стороны отметили углубление обменов по линии молодежи двух стран, в 2022 году состоялись два форума молодежных инициатив России и Азербайджана - в марте в азербайджанском городе Гусар, а в сентябре в Нижнем Новгороде. Решено в дальнейшем поощрять и поддерживать такого рода мероприятия.

Министр сообщил, что на сегодняшней встрече стороны сверились по актуальным, международным и региональным сюжетам. «Подробно обсудили весь комплекс вопросов армяно-азербайджанской реализации в русле тех трехсторонних документов, которые были подписаны, начиная с ноября 2020 года, президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. И эти документы, по нашему общему убеждению, остаются солидной, прочной, надежной базой для полноценного урегулирования всех вопросов, включая разблокирование транспортных и экономических связей, включая делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном и выход на конкретные договоренности по заключению мирного договора», - сообщил Лавров. Он заверил, что Россия на всех этих направлениях готова оказывать сторонам содействие, в котором они заинтересованы.

«Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы 3+3, имея в виду три южно-кавказские республики и три их соседа – Россия, Иран, Турция. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана. Состоялась первая встреча. Сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня», - поделился министр.

Россия и Азербайджан договорились и дальше тесно сотрудничать в рамках каспийской пятерки, в рамках СНГ, ООН и поддерживать инициативы друг друга на ключевых международных площадках, добавил он.

«В целом, по-моему, мы можем выразить удовлетворение состоявшимися переговорами, которые, конечно же, будут способствовать дальнейшему углублению связей между Россией и Азербайджаном, поддержанию мира, стабильности, безопасности в регионе Южного Кавказа», - заключил Лавров.