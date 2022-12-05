Лавров: Азербайджан заинтересован в использовании платежной системы "Мир"

5 дек. 15:12

Азербайджан заинтересован в использовании российской платежной системы "Мир". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы "МИР", тем более, что это будет существенно продвигать и в целом контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес структурами, и, кончено, туризм", - поведал Лавров.

Он подчеркнул, что все эти вопросы находятся под контролем глав правительств и профильных ведомств

Помимо этого, глава российского МИД сообщил, что на данный момент уже три азербайджанских банка работают на основе системы передачи финансовых сообщений Центрального Банка РФ.