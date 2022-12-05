В МИД России погасили почтовую марку в честь 30-летия дипотношений Москвы и Баку

5 дек. 14:41

В Москве 5 декабря состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной совместно Россией и Азербайджаном в честь 30-летия установления дипломатических отношений.

Дипотношения были установлены 4 апреля 1992 года. В этом году в рамках празднования 30-летия в Москве и Баку проводились различные культурно-гуманитарные мероприятия.

Хорошей традицией стал выпуск почтовых блоков, приуроченных к юбилейным датам российско-азербайджанских отношений. Нынешний совместный выпуск марок тематический - "Национальные природные парки". На почтовом блоке России изображен национальный парк "Самарская лука", его символы – лисица и орлан-белохвост. На почтовом блоке Азербайджана изображен Ширванский национальный парк и символ парка – джейран.