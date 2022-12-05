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Власти Грузии рассказали, при каких обстоятельствах рассмотрят вопрос снижения избирательного барьера

Власти Грузии рассказали, при каких обстоятельствах рассмотрят вопрос снижения избирательного барьера

"Грузинская мечта" назвала условие для снижения избирательного барьера в Грузии. По словам депутата от правящей партии Гиви Миканадзе, данный вопрос не может рассматриваться до тех пор, пока часть оппозиции не перейдет в конструктивный режим,

"Мы сказали, что до тех пор, пока соответствующие представители оппозиции не перейдут в конструктивный режим, этот процесс не продвинется вперед. Однако, у нас есть политическая готовность к этому", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Миканадзе подчеркнул, что в настоящее время нет никаких признаков этой конструктивности, поэтому данный процесс пока остановлен.

В июле 2022 года "Грузинская мечта" выразила готовность с 2024 года снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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