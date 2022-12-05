Нацбанк Казахстана: пик инфляции случится в начале 2023 года

5 дек. 14:12

Ожидается, что пик инфляции в Казахстане придется на первый квартал 2023 года, а возвращение ее к целевым значениям - к концу 2024 года, сообщил на брифинге глава Нацбанка республики Галымжан Пирматов.

"Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%. В 2023 году замедление продолжится, темпы роста составят не более 2,7%. Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимумов за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям к концу 2024 года. В связи с этим мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной", – заявил он.

Базовый сценарий Нацбанка был значительно пересмотрен. "В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. Мы ожидаем достижение пика годовой инфляции в I квартале 2023 года. В результате более длительной структурной перестройки торговли, которая отражается в непродовольственном сегменте потребительских товаров, при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде, прогноз по инфляции повышен до 11-13% к концу 2023 года", - говорится в сообщении.

Пирматов уточнил, что в 2024 году инфляция ожидается в пределах 7-9%, в 2025 году – 4-6%.

Высокие и нестабильные инфляционные ожидания при устойчивом спросе, опережающем возможности внутреннего предложения являются сдерживающим фактором снижения инфляции.