В Дагестане объявили траур после смерти Магомедали Магомедова

5 дек. 13:44

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил траур в связи с кончиной почетного председателя Госсовета РД, Героя Труда РФ Магомедали Магомедова, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"В связи с кончиной видного государственного деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, внесшего значительный вклад в развитие республики, сохранение мира и стабильности в регионе, выражая скорбь о невосполнимой утрате и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 5 декабря 2022 года днем траура в Дагестане", - сказано в тексте.

В день траура в республике приспущены государственные флаги России и Дагестана, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи.