В Росприроднадзоре назвали причину гибели тюленей на Каспии

5 дек. 13:20

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, признаков загрязнения окружающей среды не обнаружено, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Не видим механических повреждений, не видим повреждений от сетей или других рыболовных снастей, поэтому ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием", - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время каспийскими нерпами занимаются "лучшие специалисты", которые выехали на место гибели животных.

"Мы не видим пока загрязнения окружающей среды в виде каких-то тяжелых фракций в воде. Пробы воды будут понятны нам ближе к концу недели, но на сегодняшний момент каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют", - подчеркнула Радионова.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружили 2,5 тыс туш каспийской нерпы. Как сообщили в Минприроды республики, гибель связана с "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тыс.