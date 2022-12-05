Шольц: действия НАТО не должны привести к конфронтации с РФ

5 дек. 12:59

Действия НАТО не должны вести к конфронтации с Россией, однако Североатлантическому альянсу нужно сдерживать Москву. Об этом заявил в своей статье для журнала Foreign Affairs канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, для этого Германии значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве.

Также он указал, что ФРГ помогает в отслеживании ситуации в воздухе Польше и Эстонии, а германские ВМС участвовали в учениях альянса.

"Германия также предоставит бронетанковую дивизию, а также значительные силы и средства ВВС и ВМС (все в высокой степени готовности) в рамках новой модели сил НАТО, которая призвана улучшить способность альянса быстро реагировать на все кризисные ситуации", - цитирует Шольца ТАСС.