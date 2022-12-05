Ильхам Алиев принял помощника Владимира Путина

5 дек. 13:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с помощником президента России Игоря Левитина.

Отмечается, что Игорь Левитин передал главе республики приветствия Владимира Путина. В свою очередь, Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия и попросил передать и его приветствия российскому лидеру.

Стороны также выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе экономических связей, подчеркнули важность совместной работы в транспортной и инфраструктурной сферах.

Кроме того, Алиев и Левитин обсудили транспортные, транзитные, логистические вопросы в двусторонней и региональной плоскости, в том числе вопросы, связанные с расширением возможностей транспортного коридора Север-Юг и Зангезурским коридором.