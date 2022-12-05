Россия и Азербайджан сверяют часы

5 дек. 12:30

В Москве стартовала встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Ожидается, что главной темой переговоров станут вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, также министры обсудят состояние и перспективы российского-азербайджанского двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи ожидается подписание Плана межведомственных консультаций на 2023-2024 годы.

"У нас регулярные контакты. Год особый – 30-летие дипломатических отношений. Обмен визитами предусмотрен планом мероприятий, который мы одобрили, чтобы достойно отметить этой юбилей. Но и безусловно, особое значение этого года заключается в подписании в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву Декларации о союзнических отношениях, которая теперь зацементировала новые качества связей между Россией и Азербайджаном", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодня появилась хорошая возможность посмотреть, как на всех направлениях двусторонних контактов реализуются те принципы, которые президенты России и Азербайджана заложили в Декларацию. При этом он назвал важной тему хода выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России.

"Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границ, заключению мирного договора, и в целом укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями", - добавил Лавров.

Кроме того, как сообщил на встрече министр, на повестке дня стоят вопросы взаимодействия в регионе, Каспийская тематика, контакты в ООН, в ОБСЕ, который переживает очень непростые времена, СНГ и другие процессы, происходящие на общем пространстве.

Байрамов на переговорах с российским коллегой отметил, что интенсивность переговорного процесса на самых различных уровнях между Баку и Москвой являются наиболее наглядной демонстрацией того широкого спектра и интенсивности диалога, который существует между Россией и Азербайджаном.

"Этот год особенный, юбилейный год. Подводя итоги, оглянувшись на 30 лет, мне кажется, очень хорошая возможность посмотреть, проанализировать, а также наметить планы на будущее. С этой точки зрения важным элементом, мне кажется, также будет обратить внимания на исполнение соответствующих дорожных карт, которые отражают и регулируют и взаимодействия с точки зрения увеличения взаимного торгового оборота, научно-технических связей, гуманитарных связей", - сказал он.

Министр считает, что сегодня появилась возможность пройтись по всем указанным спектрам, а также обсудить важнейшую тематику - нормализацию отношений Баку и Еревана, посреднические усилия России и исполнение трехсторонних заявлений.