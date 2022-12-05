"Он такой один". Какую память оставил Дагестану Магомедали Магомедов

Руководивший Дагестаном почти 20 лет почетный председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов скончался накануне, 4 декабря 2022 года, на 93-м году жизни. Политик возглавил республику в довольно тяжелые не только для региона, но и для России в целом времена: распад СССР, экономические проблемы, а затем и чеченский конфликт. Вклад Магомедова в становление современного Дагестана велик.

Сегодня, оглядываясь назад, можно смело заявить, что Магомедали Магомедов был политическим мэтром, а перед его глазами как восходили карьеры многих современных деятелей Дагестана, так и падали вниз. Как отметил в своем Telegram-канале Сергей Меликов, "дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность страны".

В его биографии заключен жизненный путь человека, стремившегося приложить все усилия на благо малой родины и оказавшегося во власти в тот период, когда само существование страны и республики не раз было под вопросом. В то судьбоносное время ему удалось сыграть роль миротворца и путем переговоров с политическими кланами добиться относительно мирного решения вопроса о целостности Дагестана. В данном случае сыграли его авторитет и умение идти на компромиссы. Можно сказать, что благодаря роли Магомедова Дагестану удалось избежать то, с чем столкнулась Чечня в 90-е.

Впрочем, не это было главной болью Дагестана в тот период. Чеченский конфликт привел республику к состоянию экономической блокады из-за отсутствия безопасной инфраструктуры. Дагестанские власти приложили огромные усилия для строительства железной дороги "Карланюрт – Кизляр" и газопровода "Моздок – Газимагомед" в обход Чечни, что позволило вывести работу экономики республики из мертвого состояния.

Чеченский узел коснулся не только республики, но и России. По сути, страна встала перед проблемой территориальной целостности. И здесь Магомедали Магомедову удалось проявить свои политические навыки. Наиболее ярко этот талант проявился в августе-сентябре 1999 года во время вторжения боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева в Дагестан. Дагестанский руководитель в кратчайшие сроки мобилизовал все силы для отражения агрессии и стабилизации обстановки. Он сумел объединить усилия всех дагестанцев, выступив с обращением к соотечественникам, что быстро вернуло ситуацию под контроль. Результат не заставил себя долго ждать. Заручившись поддержкой Москвы, дагестанцы совместно с федеральными войсками дали достойный отпор агрессору.

Дагестанцы также помнят, как Магомедали Магомедов во время налета банды Салмана Радуева на Кизляр и захвата около 3 тыс заложников в городской больнице в 1996 году предложил себя в обмен на мирных граждан. Как известно, Москва не позволила ему это сделать. А через два года при помощи недолгих переговоров он убедил захватчиков дома правительства Дагестана покинуть здание.

Даже во время больших проблем Магомедали Магомедов находил время для всех дагестанцев, будь это известный деятель культуры или простой рабочий. Постоянно разрывавшийся от звонков телефон председатель Госсовета поднимал всегда сам.

В заключение стоит напомнить, что Магомедали Магомедов встал у руля Дагестана в дни, когда многие пророчили республике раздробленность и постоянные войны. Но, к счастью, Дагестан этого избежал во многом благодаря действиям председателя Госсовета. И даже после ухода из политики его фигура по-прежнему авторитетна среди дагестанцев. Как говорил великий поэт Расул Гамзатов, "Магомедовых у нас в Дагестане много, а Магомедали – один".