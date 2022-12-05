Европа хочет ввести санкции против российских беспилотников

5 дек. 12:50

В рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюз рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ЕК и ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в который могут войти 180 позиций, писало ранее в понедельник европейское издание Politico.

Согласно данным агентства, "ЕС намерен ввести ограничения на российский сектор БПЛА в рамках нового пакета санкций", а также ввести дальнейшие ограничения на технологии, инвестиции и оказание услуг.