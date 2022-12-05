Финское правительство направило в парламент законопроект о присоединении к НАТО

5 дек. 12:37

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом на пресс-конференции 5 декабря сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

"Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО", - цитирует его ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Финляндия сделала еще один шаг в сторону присоединения к Североатлантическому альянсу.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.