Деревья массово упали в Курортном парке Железноводска

5 дек. 12:36

В Курортном парке Железноводска падают обледеневшие деревья и ветки, сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, на минувших выходных с корнем повалило более 10 деревьев. В связи с этим приняли решение временно перекрыть территорию.

«К сожалению, деревья продолжают падать. Ведется работа по устранению последствий. Прошу всех воздержаться от прогулок по терренкурам и курортному парку», – сказал он.

Далее градоначальник отметил, что бюветы с минеральной также временно приостановили работу.