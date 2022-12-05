Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью экс-главы Дагестана

5 дек. 12:22

Почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов, руководивший регионом на протяжении почти двух десятков лет, всегда был верен своим принципам и идеалам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Добрая память о созидательных делах и поступках Магомедали Магомедовича никогда не померкнет. Мы всегда будем чтить его как настоящего патриота, который до последнего дня оставался верен собственным принципам и идеалам", - говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Далее Матвиенко отметила, что смерть Магомедова невосполнимой потерей для Дагестана, для России, а также для всех, кто лично был с ним знаком. "Ушел из жизни видный политический деятель, отдавший все силы социально-экономическому развитию родной республики, внесший неоценимый вклад в укрепление и процветание Отечества", - акцентировала внимание она.

Магомедов умер 4 декабря на 93-м году жизни. В связи с его смертью в Дагестане в понедельник объявлен траур.