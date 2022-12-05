Минфин Турции: пик инфляции пройден

5 дек. 11:54

Турция преодолела пик инфляции. Об этом заявил в своих социальных сетях министр финансов и казначейства страны Нуреддин Небати.



"Если не произойдет неожиданного глобального развития событий, то пик инфляции позади. Мы вошли в нисходящий тренд", - поведал глава Минфина.

Ранее в национальном институте статистики (ТUIK) сообщили, что в ноябре годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за 1,5 года и в ноябре составила 84,39%. В октябре данный показатель находился на отметке 85,51%. В ведомстве отметили, что по потребительские цены в ноябре выросли на 2,88%.