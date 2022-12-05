США не исключили применения военной силы к Ирану

5 дек. 12:03

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли не исключил применения к Ирану военной силы.

В то же время Мэлли уточнил, что Вашингтон предпочитает дипломатические пути в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана. "Мы хотим не этого [военного решения], это не наш путь, это не то, что хочет президент США Джо Байден. Но если все остальные варианты провалятся, как последний есть и военный. Президент дал ясно понять: мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием", - сказал он в интервью La Repubblica.

Далее Спецпредставитель США по ИРИ уточнил, что предпочтение всегда отдается дипломатии, но "Иран не демонстрирует, что действительно хочет вернуться к соглашению".