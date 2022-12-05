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Мишустин: Россия наращивает поставки газа, нефти и угля в Китай

Мишустин: Россия наращивает поставки газа, нефти и угля в Китай

Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  

По его словам, энергетическое партнерство двух стран приобрело стратегический характер. "Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал он на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

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