Мишустин: Россия наращивает поставки газа, нефти и угля в Китай

5 дек. 11:58

Россия готова обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов в Китай и работать над новыми масштабными проектами в данной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, энергетическое партнерство двух стран приобрело стратегический характер. "Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области", - сказал он на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.