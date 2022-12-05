Национальный банк Казахстана поднял ставку на 0,75%

5 дек. 11:25

Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку на 0,75% - с 16% до 16,75% годовых. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором плюс-минус один процентный пункт", - сказано в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что приняли такое решение на фоне сохраняющейся неопределенности геополитической обстановки и высоких цен на продовольствие в мире.

Напомним, в конце октября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 14,5% до 16% годовых.