Коронавирус диагностирован у 5 667 россиян

5 дек. 11:34

В России за минувшие сутки выявили 5 667 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 958, в Санкт-Петербурге - 807, в Подмосковье - 91. В Краснодарском крае - 35, в Ставропольском крае - 5, в Крыму - 32, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 23, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 623 268.

Госпитализированы за сутки 585 человек. Выздоровели 4 647 пациентов, за все время - 21 023 627.

Умерло за сутки 52 человека, с начала пандемии - 392 283.