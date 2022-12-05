Узбекистан сковали аномальные холода

5 дек. 11:26

Холодный антициклон с севера принес на территорию Узбекистана аномально холодную погоду: в некоторых районах республики было зафиксировано до 16 градусов мороза, информирует республиканский центр гидрометеорологических наблюдений (Узгидромет).

"Холода, пришедшие в Узбекистан, являются аномальными, в частности, в Учкудукском, Тамдынском районах республики, Зарафшане и Нукусе зафиксирована температура от минус 11 до 16 градусов мороза, наступившая неделя также будет холодной, в понедельник в большинстве регионов пройдет снег", - сообщает погодное ведомство.

Уточняется, что "до конца рабочей недели по Узбекистану ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по юго-восточным районам республики, преимущественно в предгорных и горных районах 7-8 декабря пройдет снег. Температура воздуха составит ночью 7-8 градусов мороза, днем - 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, по северным районам республике ночью 8-13 градусов мороза, местами до 15-20 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза", - передает ТАСС.