Глава Минобороны Турции приедет в Азербайджа

5 дек. 10:59

В понедельник, 5 декабря, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Яшар Гюлер отправятся с визитом в Азербайджан. Об этом сообщает агентство АПА.

По его информации, речь идет об официальном визите, однако пока неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах.

Согласно предварительным данным, Акар и Гюлен проведут в Азербайджане ряд встреч.

Напомним, сегодня в Баку стартовали широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения. Их целью является повышение боевой слаженности подразделений двух стран.