Машинам с прицепам запрещен Ларс

5 дек. 11:13

Непогода создала проблемы на дороге в направлении грузино-российской границы, информирует департамент автомобильных дорог Грузии.

Так, из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено.

Уточняется, что для других видов автотранспорта движение свободно.

Согласно прогнозам синоптиков, в Грузии прогнозируется холодная и снежная погода на этой неделе. Температура воздуха ночью упадет до 0 градуса, а днем температурный максимум – плюс 5, передает Sputnik Грузия.