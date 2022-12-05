В Кабардино-Балкарии свыше 16 тыс жителей остались без света

5 дек. 11:02

Без электроэнергии из-за обледенения проводов оказались более 16 тыс жителей КБР, сообщает региональное ГУМЧС РФ.

"В 09.00 мск в понедельник поступила информация, что в результате налипания льда на электропровода произошли многочисленные порывы ЛЭП в девяти населенных пунктах Зольского района", - говорится в сообщении.

На 09.50 мск электричества нет в 3521 жилом доме с населением 16 136 человек, а также в 27 социально значимых объектах, среди них 10 школ, 10 садиков и 7 амбулаторий.

Данные социальные объекты отапливаются собственными котельными, работающими на газу.

На месте работают шесть аварийных бригад МРСК РЭС Зольского района, также будут привлечены аварийные бригады Баксанского и Чегемского районов. Завершения аварийно-восстановительных работ ожидается к концу дня.