В РФС объяснили, в чем сложность при выборе соперника для сборной России

5 дек. 10:38

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о сложностях о сложностях при поиске соперников для сборной России.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, основная сложность заключается в том, что национальная команда может проводить матчи только в окна ФИФА на международные матчи.

"Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Он подчеркнул, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. "Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал - у сборных есть свои договоренности, подписанные на полгода-год вперед контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников", - резюмировал генсек РФС.

Напомним, этой осенью сборная России провела товарищеские матчи с командами Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).