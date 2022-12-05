Аэропорт "Самарканд" ограничил работу из-за непогоды

5 дек. 10:41

С 04:20 утра понедельника в международном аэропорту Самарканда временно ограничен прием и выпуск воздушных судов из-за ухудшения погодных условий.

Видимость в аэропорту составляет 1000 м, идет умеренный снег, температура воздуха составляет 5 градусов мороза, коэффициент сцепления 0,28.

На запасной аэродром в Ташкент перенаправлены рейс "Аэрофлота" по маршруту Москва – Самарканд и рейс Turkish Airlines по маршруту Стамбул – Самарканд.

Вылет рейса авиакомпании Fly Dubai из Самарканда отложен предварительно на 16:15.