Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения

5 дек. 10:32

Совместные азербайджано-турецкие военные учения проходят на территории Азербайджана в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между двумя республиками, сообщает в понедельник азербайджанское министерство обороны.

Ученые охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов Азербайджана. К участию в них привлечен личный состав различных видов войск, в том числе подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии, а также боевой и специальной инженерно-саперной техники, средств военной авиации азербайджанской армии и ВС Турции.

"На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки для проделывания проходов, а также высадке десанта в глубину условного противника", - говорится в сообщении министерства.

Основное внимание в ходе учений уделено обеспечению боевой слаженности, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.