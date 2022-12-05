Кудрин будет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

5 дек. 10:23

Экс-глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию.

Его главной задачей на новом посту станет сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании. Кудрин отметил, что она должна остаться независимой.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что Кудрин заявил, что подал заявление об уходе с поста СП 29 ноября.