ЕК: Китай и США считают мир биполярным

5 дек. 9:53

Руководство США и Китая склонно видеть мир биполярным, хотя он таковым не является, заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Мы живем не в биполярном мире, хотя эти две страны склонны полагать, что он биполярен. <...> Обратите внимание на такие государства, как Канада, Австралия и Новая Зеландия, они хотят видеть многополярное мировое сообщество", - сказал он в интервью с которым в воскресенье опубликовал журнал Foreign Policy.

Далее чиновник отметил, что находясь в Шарм-эш-Шейхе на конференции ООН по климату, он провел "долгую встречу с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой", который, равно как Мексика и Чили, считает "отношения со странами Европы очень важными".

"Я полагаю, что и КНР, и США поймут, что им необходимо существовать в условиях непростого многополярного мира. Это лишь вопрос времени", - цитирует Тиммерманса ТАСС.