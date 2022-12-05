Макрон призвал сохранять прямые контакты с Путиным

5 дек. 9:36

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо сохранять контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я всегда поддерживал регулярные дискуссии и прямой диалог с Владимиром Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении прямого контакта", - цитирует его "Интерфакс".

Французский лидер также отметил, что Франция и страны Запада не стремятся "уничтожить Россию". "У нас во Франции никогда не было такого стремления", - сказал Макрон.

Он добавил, что к Франции очень близкие отношения с РФ культурной и исторической точек зрения. "И мы всегда уважали народ России", - резюмировал глава государства.