Обмелевший Каспий в Казахстане попал в интернет (ВИДЕО)

5 дек. 9:50

В соцсетях распространились кадры обмелевшего Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана.

Как оказалось, автором данного видео оказался блогер Азамат Сарсенбаев, который написал, что сотрудники охраны, патрулирующие данную местность, говорят об уходе воды примерно на 300 м за последние годы.

"С тяжелым сердцем прошелся по некогда дну нашего Каспийского моря. Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голым камням, которые когда-то были глубоко под водой. Каждый год мы с тревогой наблюдаем, как на глазах мелеет наш Каспий, и это страшно", - заявил он в соцсетях.

Стоит добавить, что видео было сделано в апреле текущего года.